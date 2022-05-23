Жителя Хабаровского края задержали с 20 килограммами черной икры

Полиция задержала жителя Хабаровского края с более чем 20,5 килограмма браконьерской черный икры (стоимость такого количества — около 400 тысяч рублей). Задержанный утверждает, что нашел икру на берегу реки Амур, написал kp.ru.

По версии 24-летнего молодого человека, он пошел купаться на реку в селе Нижнетамбовское и обнаружил на берегу огромное количество черной икры. Он собрал икру в контейнеры, после чего сел на автобус, следующий на север региона. Оперативники задержали его по дороге в село Селихино. Мужчина утверждает, что не собирался продавать икру и собрал ее для личного использования. Ведется расследование. заведено уголовное дело.