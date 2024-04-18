18 апреля 2024, 17:17
Жителя Хабаровского края отправили в колонию на 7,5 года за убийство старшего брата
В Хабаровском крае суд приговорил жителя Завитинска к 7,5 года колонии за убийство старшего брата. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Амурской области.
Мужчины поссорились во время застолья еще в декабре 2023 года. Младший брат схватил нож и ударил им родственника в туловище. Затем он сходил за топором и нанес еще один удар по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Реклама
Свое наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Убийства
Суд
Реклама
Реклама