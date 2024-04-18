Происшествия 18 апреля 2024, 17:17 Жителя Хабаровского края отправили в колонию на 7,5 года за убийство старшего брата

Читать 360tv в

В Хабаровском крае суд приговорил жителя Завитинска к 7,5 года колонии за убийство старшего брата. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Амурской области.

Мужчины поссорились во время застолья еще в декабре 2023 года. Младший брат схватил нож и ударил им родственника в туловище. Затем он сходил за топором и нанес еще один удар по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Реклама

Свое наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.