16 декабря 2019, 17:56
Жителя Евпатории обвинили в убийстве сотрудника МЧС
Следствие обвинило жителя Евпатории в убийстве сотрудника МЧС. Злоумышленник совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
Предполагается, что спасатель пытался урегулировать уличный конфликт, однако преступник напал на него.
«Нетрезвый оппонент в ответ нанес ножом удар в предплечье, после чего скрылся. Пострадавший сел в собственный автомобиль и начал движение, чтобы добраться до больницы, однако спустя несколько минут скончался от ранения, не совместимого с жизнью», — заявила пресс-служба управления.
Подозреваемый признался в содеянном и рассказал детали преступления. Известно, что мужчину уже восемь раз судили за различные преступления.
Обвинительное заключение направили в суд.