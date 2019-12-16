    16 декабря 2019, 17:56

    Жителя Евпатории обвинили в убийстве сотрудника МЧС

    Ольга Ситникова

    Следствие обвинило жителя Евпатории в убийстве сотрудника МЧС. Злоумышленник совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

    Предполагается, что спасатель пытался урегулировать уличный конфликт, однако преступник напал на него.

    «Нетрезвый оппонент в ответ нанес ножом удар в предплечье, после чего скрылся. Пострадавший сел в собственный автомобиль и начал движение, чтобы добраться до больницы, однако спустя несколько минут скончался от ранения, не совместимого с жизнью», — заявила пресс-служба управления.

    Подозреваемый признался в содеянном и рассказал детали преступления. Известно, что мужчину уже восемь раз судили за различные преступления.

    Обвинительное заключение направили в суд.