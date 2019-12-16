Жителя Евпатории обвинили в убийстве сотрудника МЧС

Предполагается, что спасатель пытался урегулировать уличный конфликт, однако преступник напал на него.

«Нетрезвый оппонент в ответ нанес ножом удар в предплечье, после чего скрылся. Пострадавший сел в собственный автомобиль и начал движение, чтобы добраться до больницы, однако спустя несколько минут скончался от ранения, не совместимого с жизнью», — заявила пресс-служба управления.

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал детали преступления. Известно, что мужчину уже восемь раз судили за различные преступления.

Обвинительное заключение направили в суд.