Жителя Энгельса заподозрили в жестоком убийстве маленького сына друга
По данным регионального Следкома, вернувшись домой мужчина обнаружил мертвого пасынка на полу в кухне с ножевыми ранениями в области шеи и тела.
«По данному факту в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работает следственная группа под руководством главы следственного управления Анатолия Говорунова.
По сведениям ИА «Регион 64», предполагаемый убийца находился в состоянии наркотического опьянения, и он обезглавил ребенка.
Губернатор Валерий Радаев распорядился оказать семьи погибшего ребенка помощь. Зампреду областного правительства Ирине Седовой поручено организовать проверку профильными службами обстоятельств по данному делу.