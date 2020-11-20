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    20 ноября 2020, 23:35

    Жителя Энгельса заподозрили в жестоком убийстве маленького сына друга

    Анастасия Кукова

    В Энгельсе Саратовской области был задержан 47-летний мужчина по подозрению в убийстве шестилетнего пасынка своего знакомого. Мужчина попросил его присмотреть за ним и отлучился. Мать убитого мальчика в этот момент находилась в роддоме, накануне она родила ребенка.
    Жителя Энгельса заподозрили в жестоком убийстве маленького сына друга

    По данным регионального Следкома, вернувшись домой мужчина обнаружил мертвого пасынка на полу в кухне с ножевыми ранениями в области шеи и тела.

    «По данному факту в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — сообщили в ведомстве.

    На месте происшествия работает следственная группа под руководством главы следственного управления Анатолия Говорунова.

    По сведениям ИА «Регион 64», предполагаемый убийца находился в состоянии наркотического опьянения, и он обезглавил ребенка.

    Губернатор Валерий Радаев распорядился оказать семьи погибшего ребенка помощь. Зампреду областного правительства Ирине Седовой поручено организовать проверку профильными службами обстоятельств по данному делу.