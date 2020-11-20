Жителя Энгельса заподозрили в жестоком убийстве маленького сына друга

В Энгельсе Саратовской области был задержан 47-летний мужчина по подозрению в убийстве шестилетнего пасынка своего знакомого. Мужчина попросил его присмотреть за ним и отлучился. Мать убитого мальчика в этот момент находилась в роддоме, накануне она родила ребенка.

По данным регионального Следкома, вернувшись домой мужчина обнаружил мертвого пасынка на полу в кухне с ножевыми ранениями в области шеи и тела.

«По данному факту в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственная группа под руководством главы следственного управления Анатолия Говорунова.

По сведениям ИА «Регион 64», предполагаемый убийца находился в состоянии наркотического опьянения, и он обезглавил ребенка.

Губернатор Валерий Радаев распорядился оказать семьи погибшего ребенка помощь. Зампреду областного правительства Ирине Седовой поручено организовать проверку профильными службами обстоятельств по данному делу.