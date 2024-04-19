Происшествия 19 апреля 2024, 14:08 Жителя Энгельса будут судить за организацию подпольного казино в гараже

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Суд рассмотрит дело жителя Энгельса Саратовской области, который обвиняется в незаконной организации азартных игр в своем гараже. Об этом сообщило агентство «Взгляд-инфо» со ссылкой на СУ СКР по региону.

По версии следствия, 56-летний мужчина приобрел два игровых автомата, стол, игральные карты, фишки и кнопки дилера для игры в покер. Вход в подпольное казино стоил 500 рублей, игроков туда пускали только по специальному приглашению.

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Как сообщил сайт mkset.ru, общий доход от незаконной деятельности составил 434 тысячи рублей.