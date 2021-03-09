Жителя Екатеринбурга заподозрили в поджоге и избиении

В Екатеринбурге задержали местного жителя, которого заподозрили в избиении девушки и поджоге квартиры. Об этом сообщило ИА Nation News.

Жители одного из домов на улице Шефской вызвали сотрудников МЧС, поскольку из соседней квартиры повеяло дымом. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильно избитую девушку. По предварительной информации, пострадавшую избил ее молодой человек, после чего поджег квартиру и скрылся. Его задержали, а девушку доставили в больницу.