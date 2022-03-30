Жителя Екатеринбурга заподозрили в нападении на бар

В Екатеринбурге задержали местного жителя, которого заподозрили в нападении на бар. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, нападение произошло в минувшее воскресение. Неизвестный ранил охранника бара Dirty Dance и сбежал. Пострадавшего доставили в больницу. Он получил ранение груди, руки и бедра.

«Стрелком оказался житель Екатеринбурга 1985 года рождения. Он прислушался к совету сыщиков и пришел в полицию вместе со своим адвокатом», — уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отмечается, что также задержаны два других человека, которые могли принимать участие в нападении.