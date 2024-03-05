Происшествия 05 марта 2024, 11:34 Жителя Екатеринбурга задержали по подозрению в убийстве знакомого

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Правоохранители задержали жителя Екатеринбурга, который подозревается в нападении с ножом на знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Свердловской области.

По версии следствия, 1 марта между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры задержанный схватил нож и ударил им приятеля в грудь. От полученных ранений он скончался на месте.

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Отмечается, что ранее местный житель уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.