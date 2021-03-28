28 марта 2021, 19:13
Жителя Екатеринбурга спасли после взрыва газа в квартире
Одного человека спасли из квартиры в Екатеринбурге, где взорвался газ. Об этом сообщил«Интерфакс» со ссылкой на источник.
Газ взорвался в квартире на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома № 52 на Орловской улице.
«Из квартиры спасен один человек, его передали скорой помощи», — сказал источник агентства.
Всего спасатели эвакуировали из дома 19 человек, в том числе четырех детей.
После взрыва пожар не начался.
Днем ранее пять человек, в том числе ребенок, пострадали при взрыве в жилом частном трехэтажном доме в Новой Москве. Всех их госпитализировали.