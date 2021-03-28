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    28 марта 2021, 19:13

    Жителя Екатеринбурга спасли после взрыва газа в квартире

    Алена Макаренко

    Одного человека спасли из квартиры в Екатеринбурге, где взорвался газ. Об этом сообщил«Интерфакс» со ссылкой на источник.

    Жителя Екатеринбурга спасли после взрыва газа в квартире

    Газ взорвался в квартире на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома № 52 на Орловской улице.

    «Из квартиры спасен один человек, его передали скорой помощи», — сказал источник агентства.

    Всего спасатели эвакуировали из дома 19 человек, в том числе четырех детей.

    После взрыва пожар не начался.

    Днем ранее пять человек, в том числе ребенок, пострадали при взрыве в жилом частном трехэтажном доме в Новой Москве. Всех их госпитализировали.