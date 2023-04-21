Происшествия 21 апреля 2023, 17:55 Жителя Екатеринбурга приговорили к пяти годам тюрьмы за смертельное ДТП

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Жителя Екатеринбурга приговорили к пяти годам в колонии общего режима за смертельное ДТП, в котором погиб находившийся в розыске преступник-рецидивист. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Авария произошла летом на улице Розы Люксембург. Водитель в состоянии наркотического опьянения сбил рецидивиста, который находился в розыске за убийство. В результате пострадавший получил травмы, от которых погиб в больнице.