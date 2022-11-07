Жителя Екатеринбурга отправили в колонию на 7 лет за ограбление цветочного магазина | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 12:51 Жителя Екатеринбурга отправили в колонию на 7 лет за ограбление цветочного магазина

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В Екатеринбурге суд вынес наказание местному жителю, который ограбил цветочный магазин на 7700 рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 8 августа 2022 года. Злоумышленник, вооружившись ножом, пришел в салон цветов и потребовал у продавца деньги. Получив нужную сумму, он сбежал.

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам колонии.

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