29 мая 2023, 17:39
Жителя Чувашии, которого из-за аварийного моста доставили в скорую в садовой тачке, в прошлый раз несли туда в ванне
Сестра пациента из Чувашии, которого везли к скорой в садовой тачке, рассказала о ситуации
Пациента из деревни Голов в Чувашии везли к машине скорой помощи на садовой тачке из-за аварийного состояния моста. Очевидцы сообщили об этом в группе «Красноармейское» в соцсети «ВКонтакте». Эвелина — сестра пациента Валерия, которого госпитализировали таким образом, — сообщила «360», что за полгода в ее семье уже в третий раз приходится доставлять человека к карете скорой помощи с помощью подручных средств.
В марте Валерий сломал тазобедренный сустав, за несколько месяцев до этого у другого брата Эвелины был инсульт. Пешком добраться до машины они не могли.«Это уже третий раз — и именно с моими братьями. Тащили когда на санках, когда в ванне», — подчеркнула собеседница канала.По ее словам, Валерий сейчас в реанимации в критическом состоянии. На вопрос «360», идет ли речь о тяжелом заболевании, Эвелина ответила утвердительно.
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При этом представитель администрации Красноармейского муниципального округа, где возникли проблемы с мостом, в комментариях к публикации заявил, что сооружение пребывает в рабочем состоянии и выдерживает транспортную нагрузку.
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