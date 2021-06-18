Жителя Читы задержали с наркотиками на вокзале в Чите

Транспортная полиция в Чите на станции Чита-2 задержала 20-летнего молодого человека. В ходе досмотра у него обнаружили семь граммов наркотического вещества, сообщил «Царьград».

Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишным маслом. Задержанный рассказал, что изготовил наркотик для личного употребления. По действующему законодательству семь граммов наркотика это «крупный размер». Читинцу грозит от трех до десяти лет лишения свободы.