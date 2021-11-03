Жителя Читы обвинили в попытке изнасилования 36-летней женщины

Жителя Читы обвиняют в попытке изнасилования 36-летней женщины. Инцидент произошел еще 15 августа в поселке Осетровка, написал «Царьград».

По информации следователей Ингодинского района, пьяный обвиняемый хотел изнасиловать 36-летнюю женщину на улице в темное время суток. Он завел с жертвой разговор, а затем повалил ее на землю и попытался изнасиловать. Женщина начала кричать и звать на помощь.

На крики потерпевшей отреагировал водитель скорой помощи, который находился неподалеку. Он освободил женщину от злоумышленника и вызвал полицию.

Обвиняемый ранее уже был судим. За попытку изнасилования он может отправиться в тюрьму на шесть лет.