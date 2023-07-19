19 июля 2023, 19:32
Жителя Челябинской области задержали за угон автомобиля
В Челябинской области правоохранители задержали жителя Троицка, который угнал автомобиль приятеля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом написал «Царьград».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мужчина взял ключи от LADA, сел за руль автомобиля и через короткое время съехал в кювет. Оставив машину на дороге, он скрылся в неизвестном направлении.
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В полицейском участке выяснили, что 33-летний угонщик ранее был судим. Мужчина только недавно вышел из тюрьмы.
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