Происшествия 19 июля 2023, 19:32 Жителя Челябинской области задержали за угон автомобиля

Читать 360tv в

В Челябинской области правоохранители задержали жителя Троицка, который угнал автомобиль приятеля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом написал «Царьград».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мужчина взял ключи от LADA, сел за руль автомобиля и через короткое время съехал в кювет. Оставив машину на дороге, он скрылся в неизвестном направлении.

Реклама

В полицейском участке выяснили, что 33-летний угонщик ранее был судим. Мужчина только недавно вышел из тюрьмы.