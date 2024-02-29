Происшествия 29 февраля 2024, 16:30 Жителя Челябинской области задержали по подозрению в поджоге ритуального зала

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Правоохранители задержали 35-летнего жителя Снежинска Челябинской области. Мужчину подозревают в поджоге, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигурант намеренно устроил пожар в ритуальном зале, бросив в открытое окно горящий предмет.

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Ущерб от действий злоумышленника оценили в два миллиона рублей. Гражданину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.