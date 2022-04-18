Жителя Челябинской области приговорили к 17 годам колонии за похищение и изнасилование 9-летней девочки

В городе Златоуст Челябинской области мужчина похитил девятилетнюю дочку своих знакомых, избил и изнасиловал ее. Теперь он отправится в колонию на 17 лет, написало Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Следствие установило, что мужчина, будучи пьяным, заманил ребенка к себе домой, где несколько раз ударил девочку, после чего надругался. Затем преступник завернул ребенка в матрас и запер внутри дивана, где девочку впоследствии нашли живой.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 17 годам заключения в колонии строгого режима.