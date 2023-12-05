05 декабря 2023, 17:16
Жителя Челябинской области арестовали за нападение на пассажиров автобуса
В Челябинской области Увельский райсуд отправил в СИЗО местного жителя, который напал на пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Челябинск — Чесма. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
В ведомстве сообщили, что о случившемся в автобусе правоохранителям доложил водитель транспортного средства. Медицинская помощь потребовалась трем пассажирам.
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В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Челябинская область
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