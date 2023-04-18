18 апреля 2023, 16:40
Жителя Челябинска задержали за угрозы расправой женщине-хирургу
Сотрудники Росгвардии задержали жителя города Челябинска, который угрожал убийством женщине-хирургу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии округа Новосинеглазово.
Посетителя медучреждения не устроило отсутствие талонов и несоблюдение очереди на прием. Между ним и врачом произошел конфликт, местный житель стал угрожать женщине-хирургу и попытался ее ударить.
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Отмечается, что ранее задержанный мужчина уже был неоднократно судим.
Челябинск
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