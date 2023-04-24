24 апреля 2023, 12:39
Жителя Челябинска задержали за нападение на фельдшера скорой помощи
Сотрудники Росгвардии задержали жителя Челябинска, который напал на женщину-медика скорой помощи и ударил ее ногой в грудь. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Фельдшер нажала тревожную кнопку после того, как мужчина ударил ее в грудную клетку во время оказания необходимой медицинской помощи.
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Отмечается, что местный житель уже был ранее судим, для дальнейшего разбирательства его передали полицейским.
Скорая помощь
Челябинск
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