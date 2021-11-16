Жителя Челябинска разбились на машине после росписи в ЗАГСе

Молодожены и трое их родственников попали в аварию, когда ехали из ЗАГСа в Челябинске. Четыре человека погибли. Об этом сообщило издание 74.ру.

По данным агентства Ura.ru, мать новобрачного рассказала, что он был за рулем. В машине также сидели его супруга, дядя, тетя и их 20-летняя дочь. Все, кроме последней, погибли в аварии. Девушка сейчас находится в больнице.

Уточняется, что авария произошла из-за столкновения с другой машиной. Там тоже погибли водитель и два пассажира.