Жителя Челябинска осудили за аварию, в которой пострадали трое детей

Водитель Nissan из Челябинской области отправится в тюрьму. Мужчина сбил троих детей на пешеходном переходе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Ситуация произошла в ноябре 2021 года. Водитель сбил троих 11-летних мальчиков на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Зальцмана.

В результате один мальчик почти не пострадал, второй получил травмы легкой степени тяжести. Последнему повезло меньше. Ребенка доставили в медицинское учреждение. После аварии мужчина попытался загладить перед детьми свою вину.

Мужчину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством на срок двух лет. Ему нельзя покидать границы муниципалитета, участвовать в общественных мероприятиях, менять место жительства без разрешения специализированного надзорного органа.