Происшествия 17 июля 2023, 16:31 Жителя Челябинска осудили на шесть лет колонии за драку на свадьбе

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В Челябинске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который устроил драку на свадьбе своих друзей. Об этом написал URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как рассказали в ведомстве, на свадебном банкете мужчина схватил острый предмет и нанес одном из гостей рану в область груди.

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Обвиняемому назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также мужчина обязан будет оплатить медицинские расходы потерпевшего в размере более 600 тысяч рублей.