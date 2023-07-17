Происшествия 17 июля 2023, 15:43 Жителя Челябинска будут судить за попытку снять скальп со знакомой

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В Челябинске пройдет суд над местным жителем, который попытался снять скальп со своей подруги во время ссоры. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По информации правоохранителей, случай произошел в феврале этого года в квартире на улице Братьев Кашириных. Мужчина взял охотничий нож и поранил мягкие ткани головы женщины.

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Уголовное дело направили суд. В прокуратуре отметили, что ранее челябинец имел судимость.