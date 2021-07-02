Жителя Бурятии задержали за угон иномарки

В Бурятии полиция два месяца искала угонщика иномарки, который украл машину той же марки, что была у него раньше. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com.

В конце апреля 26-летний мужчина приехал к друзьям в гости в Улан-Удэ и увидел во дворе жилого дома машину той же марки, что была у него раньше. Его машина сгорела.

И он решил «восстановить» ее нехитрым способом. Ночью мужчина путем подбора ключей угнал машину и затем поставил на нее госномера от своего бывшего автомобиля, и ездил на ней два месяца, пока его не остановили полицейские.

Машину вернули законному владельцу. А в отношении «ностальгирующего» угонщика возбуждено уголовное дело.