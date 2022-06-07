Жителя Бурятии задержали по подозрению в нападении на сотрудника полиции в здании суда

Правоохранительные органы задержали жителя Тункинского района Бурятии, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции в здании районного суда. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следкома.

По данным следствия, 54-летний мужчина во время ожидания административного процесса напал на участкового в коридоре здания районного суда, нанеся ему физические увечья.

Полицейский отправился в лечебное учреждение для получения первой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.