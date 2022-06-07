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    07 июня 2022, 11:14

    Жителя Бурятии задержали по подозрению в нападении на сотрудника полиции в здании суда

    СК: житель Бурятии задержан по подозрению в нападении на полицейского

    Иван Степанов, Максим Зинкин

    Правоохранительные органы задержали жителя Тункинского района Бурятии, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции в здании районного суда. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следкома.

    По данным следствия, 54-летний мужчина во время ожидания административного процесса напал на участкового в коридоре здания районного суда, нанеся ему физические увечья.

    Полицейский отправился в лечебное учреждение для получения первой помощи.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

    В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.