Происшествия 17 ноября 2023, 14:04 Жителя Белгородской области задержали за кражу документов из машины

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Уголовное дело возбудили в отношении 23-летнего жителя Старого Оскола. Его подозревают в краже документов. Об этом сообщил сайт «Бел.ru» со ссылкой на УМВД по Белгородской области.

Согласно предварительным данным, 84-летний владелец ВАЗ-2107 оставил машину незапертой на парковке. Это заметил проходивший мимо молодой человек. Он забрался в автомобиль и похитил водительское удостоверение пенсионера, свидетельство о регистрации, а также полис ОСАГО.

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Правоохранителям удалось задержать предполагаемого вора. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.