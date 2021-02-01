facebook_pixel
    01 февраля 2021, 19:04

    Жителя Белгородской области будут судить за убийство соседа из-за беспорядка в квартире

    Редакция сайта 360°

    В Белгородской области под суд пойдет местный житель, который обвиняется в убийстве соседа из-за беспорядка в съемной квартире. Об этом сообщил сайт bel.ru.

    Спор из-за уборки квартиры, закончившийся убийством, произошел 5 декабря прошлого года в селе Большебыково Красногвардейского района. Там двое строителей снимали квартиру.

    Во время ужина со спиртным разгорелась ссора из-за уборки в доме. Когда «разборки» переместились на улицу, один из мужчин, взяв в руки металлическую трубу, несколько раз ударил ей другого по голове. Травмы оказались смертельными, и 43-летний мужчина скончался на месте.

    В отношении его бывшего соседа возбудили уголовное дело по факту убийства. После окончания расследования и утвержденного обвинительного заключения дело направлено в суд.

    Известно, что обвиняемый меньше года провел на свободе. Ранее он отбывал срок тоже за убийство.