01 февраля 2021, 19:04
Жителя Белгородской области будут судить за убийство соседа из-за беспорядка в квартире
В Белгородской области под суд пойдет местный житель, который обвиняется в убийстве соседа из-за беспорядка в съемной квартире. Об этом сообщил сайт bel.ru.
Спор из-за уборки квартиры, закончившийся убийством, произошел 5 декабря прошлого года в селе Большебыково Красногвардейского района. Там двое строителей снимали квартиру.
Во время ужина со спиртным разгорелась ссора из-за уборки в доме. Когда «разборки» переместились на улицу, один из мужчин, взяв в руки металлическую трубу, несколько раз ударил ей другого по голове. Травмы оказались смертельными, и 43-летний мужчина скончался на месте.
В отношении его бывшего соседа возбудили уголовное дело по факту убийства. После окончания расследования и утвержденного обвинительного заключения дело направлено в суд.
Известно, что обвиняемый меньше года провел на свободе. Ранее он отбывал срок тоже за убийство.