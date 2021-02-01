Жителя Белгородской области будут судить за убийство соседа из-за беспорядка в квартире

Спор из-за уборки квартиры, закончившийся убийством, произошел 5 декабря прошлого года в селе Большебыково Красногвардейского района. Там двое строителей снимали квартиру.

Во время ужина со спиртным разгорелась ссора из-за уборки в доме. Когда «разборки» переместились на улицу, один из мужчин, взяв в руки металлическую трубу, несколько раз ударил ей другого по голове. Травмы оказались смертельными, и 43-летний мужчина скончался на месте.

В отношении его бывшего соседа возбудили уголовное дело по факту убийства. После окончания расследования и утвержденного обвинительного заключения дело направлено в суд.

Известно, что обвиняемый меньше года провел на свободе. Ранее он отбывал срок тоже за убийство.