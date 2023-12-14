Происшествия 14 декабря 2023, 17:20 Жителя Белгорода оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому

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Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей жителю Белгорода за попытку передать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на региональный следком.

По данным ведомства, летом инспекторы ГИБДД остановили автомобиль подсудимого. Полицейские установили, что водитель за рулем находится в состоянии алкогольного опьянения.

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Чтобы избежать оформления протокола, мужчина положил в перчаточный ящик служебного автомобиля 30 тысяч рублей.