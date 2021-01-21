Жителя Башкирии убили за предложение секса 82-летней женщине

Уточняется, что в это время все находились дома у пенсионерки и распивали спиртные напитки. В результате один из мужчин начал делать хозяйке непристойные предложения. За это ее партнер ударил его ножом в глаз.

Подозреваемый задержан, он сознался в совершенном преступлении. Против него завели уголовное дело.