21 января 2021, 19:18
Жителя Башкирии убили за предложение секса 82-летней женщине
30-летнего жителя Башкирии убил 59-летний мужчина за непристойное предложение его 82-летней партнерше. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на СУ СК России по региону.
Уточняется, что в это время все находились дома у пенсионерки и распивали спиртные напитки. В результате один из мужчин начал делать хозяйке непристойные предложения. За это ее партнер ударил его ножом в глаз.
Подозреваемый задержан, он сознался в совершенном преступлении. Против него завели уголовное дело.