Жителя Башкирии осудили за преступление восьмилетней давности

Сообщается, что преступник совершил убийство ночью 17 апреля 2011 года в Ишимбае республики Башкортостан.

Во время застолья между мужчинами возник личный конфликт. Преступник нанес несколько ударов ножом потерпевшему, который скончался на месте.

Виновный также совершил поджег, пытаясь скрыть следы преступления. Однако, заметив очевидцев, мужчина стал тушить пламя, чтобы отвести от себя подозрения в убийстве. Он сбежал с места преступления до обнаружения тела.

Преступник восемь лет скрывался в регионах России. Полиция задержала его в марте 2019 года в Химках. Суд приговорил мужчину к девяти годам строгого режима.