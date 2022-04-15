Жителя Башкирии арестовали за избиение ребенка на детской площадке

По решению городского суда Сибая, 31-летний мужчина, который, по версии следствия, избил ребенка на детской площадке, взят под арест.

Как сообщает mkset.ru, следствие настаивало на его помещении под стражу в связи с тем, что подозреваемый в нападении на ребенка мог сделать попытку скрыться, поскольку вел асоциальный образ жизни. И при этом он обвиняется в преступлении средней тяжести против малолетнего.

Нападение мужчины на девятилетнего ребенка на детской площадке было снято на видео и выложено в интернет 12 апреля. Повалив ребенка на асфальт, мужчина стал избивать его.

Как говорят родители мужчины, который был задержан по горячим следам, у него есть проблемы со здоровьем. Поэтому обычно его стараются не выпускать на улицу.