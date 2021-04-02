Жителя Барнаула привили от коронавируса по ошибке

Мужчина в Барнауле хотел поставить вакцины от дифтерии и гепатита. Однако вместо этого его привили от коронавируса. Больница посчитала случившееся «просто ошибкой». Минздрав Алтайского края проводит проверку.

«В данное время внесены изменения в стандартную операционную процедуру, проведены корректирующие мероприятия для предотвращения подобных случаев», — заявили в региональном ведомстве РИА «Новости».

Там отметили, что после случая с мужчиной для вакцинации от коронавируса будет выделяться отдельный кабинет.

О том, что барнаульца по ошибке вакцинировали от коронавируса, рассказала его супруга. Об этом сообщило издание «Подъем». По ее словам, муж предупредил врача о том, что он переболел ковидом и не нуждается в вакцинации. Медик согласился, но дома мужчина в медкарте обнаружил запись о вакцинации от коронавируса. Других прививок ему не сделали. Женщина утверждает, что перед мужем никто не извинился.

«Произошедшее назвали „просто ошибкой“ медработника», — заявила она.

Жительница Барнаула добавила, что направила в соответствующие органы жалобы. Два дня после прививки у ее супруга держалась температура и были другие поствакцинальные симптомы. Однако сейчас мужчина чувствует себя нормально.