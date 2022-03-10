Жителя Астраханской области забили до смерти из-за телефона

Двоих жителей Астраханской области обвиняют в том, что они до смерти избили своего знакомого из-за мобильного телефона. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СК.

По версии следствия, двое мужчин пришли к своему знакомому, чтобы забрать мобильный телефон, который один из них якобы оставил в этой квартире во время пьянки накануне. Тот заявил, что не находил гаджет. Тогда «гости» избили мужчину. От полученных травм он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Материалы дела направлены в суд.