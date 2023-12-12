Происшествия 12 декабря 2023, 14:18 Жителя Анапы приговорили к 13 годам тюрьмы после нападения на четырех человек

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В Краснодарском крае суд приговорил жителя Анапы к 13 годам заключения после расстрела четырех человек на поминках. Об этом написал«Царьград» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.

Еще в 2021 году мужчина, возвращаясь с похорон, поссорился с одним из знакомых. После того, как аргументы закончились, он выстрелил в обидчика, а затем открыл огонь по рядом стоящим людям.

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«В результате стрельбы троим удалось выжить, так как им была оказана медицинская помощь, четвертый мужчина, получивший ранение в голову, скончался», — говорится в сообщении.

Свое наказание обвиняемый будет отбывать в колонии строгого режима.