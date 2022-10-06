Жителя Алтая осудят за нападение на полицейского | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 16:43 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Алтая осудят за нападение на полицейского

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Суд Алтая вынесет наказание 38-летнему жителю села Майма, который бросил камень в полицейского. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу республиканского СК.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 августа на улице Строителей. Во время задержания за административное нарушение мужчина начал сопротивляться и кинул камень в грудь полицейскому.

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В отношении дебошира было заведено уголовное дело. За содеянное ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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