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    08 ноября 2021, 10:56

    Жителя Ачитского района случайно застрелили на охоте

    СК: житель Ачитского района попал под подозрение в убийстве своего знакомого на охоте

    Екатерина Боснак

    Против 35-летнего жителя Ачитского района возбудили уголовное дело из-за неосторожности на охоте. Предположительно, он убил своего знакомого, сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области.

    Жителя Ачитского района случайно застрелили на охоте

    Причиной смерти, согласно материалам следствия, стало попадание пули во второго охотника после неудачного выстрела мужчины. Подозреваемый стрелял три раза из нарезного оружия и случайно ранил своего друга в грудь. От полученной травмы потерпевший умер на месте. Это произошло 20 октября около деревни Ялым.

    Сейчас следствие продолжается, сотрудники СК устанавливают все обстоятельства случившегося и собирают необходимые доказательства. Наказание за подобное преступление — до двух лет лишения свободы (1 часть статьи 109 УК РФ).

    В содеянном мужчина сознался сам. Он также рассказал правоохранителям, что охота велась именно на лося. Необходимые лицензии и документы у любителей такого отдыха имелись.

    «Один из любителей мяса сохатых произвел загон животного по направлению к своему напарнику. Когда лесной великан появился в поле зрения, прогремело три выстрела, в результате чего смертельную травму получило не только животное, но, как оказалось, и второй охотник», — передал события пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

    Он перестал выходить на связь по рации и был обнаружен уже мертвым. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли у потерпевшего охотничьи вещдоки. Горелых добавил, что в последнее время из-за низкой культуры охоты и нарушения техники безопасности гибнут люди. Он посоветовал госохотинспекторам жестче контролировать действия охотников.