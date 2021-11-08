Жителя Ачитского района случайно застрелили на охоте

Против 35-летнего жителя Ачитского района возбудили уголовное дело из-за неосторожности на охоте. Предположительно, он убил своего знакомого, сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области.

Причиной смерти, согласно материалам следствия, стало попадание пули во второго охотника после неудачного выстрела мужчины. Подозреваемый стрелял три раза из нарезного оружия и случайно ранил своего друга в грудь. От полученной травмы потерпевший умер на месте. Это произошло 20 октября около деревни Ялым.

Сейчас следствие продолжается, сотрудники СК устанавливают все обстоятельства случившегося и собирают необходимые доказательства. Наказание за подобное преступление — до двух лет лишения свободы (1 часть статьи 109 УК РФ).

В содеянном мужчина сознался сам. Он также рассказал правоохранителям, что охота велась именно на лося. Необходимые лицензии и документы у любителей такого отдыха имелись.

«Один из любителей мяса сохатых произвел загон животного по направлению к своему напарнику. Когда лесной великан появился в поле зрения, прогремело три выстрела, в результате чего смертельную травму получило не только животное, но, как оказалось, и второй охотник», — передал события пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он перестал выходить на связь по рации и был обнаружен уже мертвым. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли у потерпевшего охотничьи вещдоки. Горелых добавил, что в последнее время из-за низкой культуры охоты и нарушения техники безопасности гибнут люди. Он посоветовал госохотинспекторам жестче контролировать действия охотников.