Жителя Ачинска задержали за фото под юбкой у женщины

Сотрудники полиции в городе Ачинске установили личность мужчины, который, возможно, пытался залезть под юбку женщине. Эту информацию передала пресс-служба МВД России в Ачинске.

Подозреваемым стал мужчина в возрасте 58 лет, его действия зафиксировала камера видеорегистратора на одной из машин, проезжающих рядом.

На скриншоте с регистратора видно, как мужчина подходит к женщине сзади, залезает к ней под одежду и пытается сделать фото. Запись об этом происшествии обнаружили сотрудники полиции в группе «ВКонтакте» «Ачинск, общественное движение».

«Я сначала не поняла, что делает эта „особь мужского пола“, но когда я увидела, что он в карман кладет телефон сразу стало ясно… фотографирует что под юбкой», — пишет свидетельница события.

Полицейские отреагировали на увиденный пост и начали проводить проверку, в результате которой участковый смог установить личность ачинца, отличившегося странным поведением.

Сейчас мужчину доставили в медицинское учреждение и изъяли у него мобильный телефон. Полицейские решают, как именно оценить действия нарушителя личных границ.