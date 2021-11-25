Жителя Абакана заподозрили в убийстве родственника по неосторожности

Инцидент между двумя родственниками произошел накануне в жилом доме по улице Торговая в Абакане. По предварительным данным, двое мужчин затеяли спор по поводу оказания помощи их родным. Об этом написало издание «Хакасия» со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Во время ссоры 25-летний племянник толкнул 45-летнего дядю. Тот потерял равновесие, упал и ударился головой о бетонную поверхность. Смерть наступила буквально через несколько минут из-за черепно-мозговой травмы. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть мужчины, сообщило ИА Nation News.

Сейчас подозреваемый житель Абакана находится под стражей. Правоохранители завели уголовное дело по факту убийства по неосторожности.