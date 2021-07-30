Жители Железногорска в Красноярском крае поймали вора-таксиста

В Железногорске (Красноярский край) местные жители поймали таксиста, которого заподозрили в краже телефона и денег с банковского счета. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По данным издания, правоохранителям позвонили неизвестные и рассказали об обнаженном мужчине, который стоял на краю обрыва в лесу. Прибывшие на место полицейские нашли голого таксиста, который был измазан зеленкой. Оказалось, что в таком виде мужчину оставили поймавшие его горожане. Стражи правопорядка ищут людей, которые устроили самосуд над водителем.