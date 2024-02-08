Эксклюзив 08 февраля 2024, 07:19 Жители Зеленоградского округа сообщили о звуках взрыва и пожаре в гаражах Источник «360»: на улице Михайловка в ЗелАО Москвы загорелись гаражи РИА «Новости»

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В Зеленоградском административном округе Москвы произошел пожар площадью 400 квадратных метров. Загорелась автомастерская в гаражном кооперативе. Очевидец слышал взрыв, сообщил источник «360».

Экстренные службы приняли вызов около полуночи. Очевидец сообщил, что со стороны гаражей и частного сектора на улице Михайловка в районе Крюково шел черный дым, виднелся открытый огонь. Во время разговора с оператором он услышал звуки, похожие на взрыв. К месту ЧП отправили пожарных.

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Горела автомастерская, огонь охватил все здание. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров.

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