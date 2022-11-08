«У мужа перелом ребра и синяки». Пострадавшие жители Заречного рассказали о травмах после встречи с агрессивным соседом | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 01:45 «У мужа перелом ребра и синяки». Пострадавшие жители Заречного рассказали о травмах после встречи с агрессивным соседом Жители Заречного рассказали про агрессивного мужчину, который нападает на прохожих Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Жители города Заречный в Свердловской бояться выйти на улицу из-за агрессивного мужчины. Он может наброситься на любого прохожего с кулаками или каким-нибудь предметом — его не остановит ни возраст, ни пол выбранной цели. Пострадавшие рассказали «360», чем заканчивались «встречи» с неадекватным мужчиной.

По словам одной из жительниц Заречного, 23 сентября она стояла во дворе своего дома и ждала ребенка из школы. В какой-то момент к ней подошел сосед, который оскорбил ее и ударил четыре раза по лицу. Когда пострадавшая пригрозила вызвать полицию, мужчина стал ее преследовать: женщине удалось спрятаться в подсобном помещении ближайшего магазина.

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Как отметила собеседница «360», никакого конфликта между ними не было. Если не считать, что Никита несколько раз кидался на ее мужа и зажимал ее саму у машины.

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«Он позвал мужа поговорить. Тот вышел на лестничную площадку, и сосед на него набросился — ударил его выше груди. После этого у мужа диагностировали перелом третьего ребра и синяки. Полицию вызывали и написали заявление», — отметила женщина.

Пострадавшая рассказала, что ее семья привлекала местных участковых, чтобы попасть в свою квартиру. Причина — в агрессивном поведении соседа, который пугает всех местных жильцов.

Другая пострадавшая от рук мужчины сейчас вынуждена передвигаться на костылях. Со слов женщины, вечером 19 октября она вышла погулять с собакой по тропинке вдоль берега в лесопарке. В какой-то момент она увидела, что кто-то разводит костер.

«Я этому человеку спокойно говорю: „Зачем вы костер разжигаете“. Он мне грубо ответил: „Идите лесом, тетя“. Я переспросила, и он стал на меня бежать со стволом дерева в двух руках. Потом он метает его в меня, я чувствую резкую боль внизу ноги. Он следом толкает меня на землю. Я ударилась головой и начинаю кричать. Только после этого он отошел», — поделилась Татьяна.

После того, как сын отвез женщину в больницу, выяснилось, что у нее сломан палец на ноге. Пострадавшая написала заявление в полицию.