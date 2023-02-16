Происшествия 16 февраля 2023, 13:58 Жители Выборга нашли голые человеческие ноги

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В Выборге местные жители нашли человеческие останки и в районе Анненских укреплений. Об этом сообщили «Невские новости».

Несколько человек гуляли с собаками, и животные первыми обнаружили человеческие ноги. Рядом лежал разорванный пакет.

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«Это не я нашла, а собаки. Мы с ними гуляли как раз. Мы видели только ноги. Они были без обуви, носков, безо всего. Нас несколько человек гуляли. Пока больше ничего другого не нашли», — рассказала одна из очевидцев.

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На место происшествия выехали криминалисты и следователи. Останки отдали на экспертизу.