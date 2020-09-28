Жители Воронежской области решили, что поджог стал причиной крупного природного пожара

Сейчас невозможно точно определить, почему в Воронежской области начались природные пожары. Очевидцы поделились с «360» своей версией ЧП. Сухая трава загорелась на обоих берегах реки, что говорит о поджоге. Огонь не смог бы преодолеть водную преграду.

«Это может быть как и от неосторожного обращения с огнем (кто-нибудь шашлык готовил, искра улетела), но это может быть и поджог. <…> Все думают, что это был поджог, потому что горели обе стороны реки. По идее, пожар не должен был так перекинуться. И очень большая территория горела», — рассказала местная жительница.

Собеседница добавила, что видела настоящий огневой шторм. Рядом стоят жилые дома, но огонь остановила вспаханная земля.

27 сентября в нескольких районах Воронежской области вспыхнули сильные лесные пожары. В региональном главке МЧС накануне сообщили о трех очагах. Спасатели подчеркнули, что из-за засухи огонь быстро выходит из-под контроля. 28 сентября сотрудники экстренных служб продолжают тушить пожары с вертолетов и самолетов. Информации о пострадавших нет.