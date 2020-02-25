25 февраля 2020, 12:22
Жители Воронежской области остались без света из-за плохой погоды
Сильный мокрый снег и ветер стали причиной отключения электроснабжения в Воронежской области. Из-за коммунальных аварий пострадали более 12 тысяч человек. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт Министерства энергетики России.
Распределительные сети начали массово отключаться в шесть утра.
«Без электроснабжения остались бытовые потребители 38 населенных пунктов (около 12 100 человек). Мощность отключенных потребителей — 8,3 МВт», — уточнили в министерстве.
Сейчас температура воздуха в регионе достигает 0 ºС.
Над восстановлением электроснабжения работают 30 бригад из 78 человек и 30 единиц спецтехники. Минэнерго взяло ликвидацию последствий аварии под особый контроль. За аварийно-восстановительными работами также следит Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения.