Жители Воронежской области остались без света из-за плохой погоды

Распределительные сети начали массово отключаться в шесть утра.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители 38 населенных пунктов (около 12 100 человек). Мощность отключенных потребителей — 8,3 МВт», — уточнили в министерстве.

Сейчас температура воздуха в регионе достигает 0 ºС.

Над восстановлением электроснабжения работают 30 бригад из 78 человек и 30 единиц спецтехники. Минэнерго взяло ликвидацию последствий аварии под особый контроль. За аварийно-восстановительными работами также следит Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения.