Происшествия 17 февраля 2024, 20:16 Жители Воронежа помогли в поисках обломков упавшего беспилотника Губернатор Гусев поблагодарил жителей Воронежа за помощь в сборе обломков дрона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Помощь в сборе обломков упавшего на крышу дома в Воронеже беспилотника оказали жители, сообщившие по номеру 112, где находятся остатки летательного аппарата. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он подчеркнул, что всего операторы приняли 122 звонка от неравнодушных горожан.

Реклама

«Оперативные службы получили максимально полную информацию в кратчайшие сроки. По информации ГУ МВД, обследование обломков всех БПЛА уже произвели», — написал Гусев.

Воронежский губернатор добавил, что взрывчатки в обломках беспилотника не нашли. Все данные передали в областной главк Следственного комитета для дальнейшего разбирательства. Глава региона поблагодарил жителей за сознательность и правильные действия при обнаружении обломков дрона.

Он пообещал, что в ближайшее время выпустит памятку для жителей с правилами поведения при воздушной опасности. Гусев отметил, что ситуация в регионе стабильная, но знать, как следует себя вести в различных ситуациях, необходимо.

Обломки сбитого над Воронежской областью беспилотника упали на крышу частного дома в Туркменском проезде Воронежа утром в субботу, 17 февраля. Мэр города Вадим Кстенин заявил, что администрация поможет владельцам с ремонтом кровли.

Министерство обороны сообщило, что ночью дежурные средства ПВО сбили в воздушном пространстве России 33 украинских беспилотника, из которых четыре — над Воронежской областью.