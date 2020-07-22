Жители Волгограда выкачали 24 тонны нефти из нефтепровода

Всего злоумышленники похитили порядка 24 тонн необработанной нефти. Ущерб составил порядка 600 тысяч рублей.

Свою вину злоумышленник не признал. Дело направлено на рассмотрение в Жирновский районный суд. За кражу нефти мужчина может отправиться в тюрьму на срок до шести лет.