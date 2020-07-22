22 июля 2020, 19:01
Жители Волгограда выкачали 24 тонны нефти из нефтепровода
В Волгограде против 30-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Мужчина вместе с подельниками сделал врезку в нефтепровод и по ночам откачивал топливо. Как сообщает novostivolgograda.ru, кражи длились с мая по июнь прошлого года.
Всего злоумышленники похитили порядка 24 тонн необработанной нефти. Ущерб составил порядка 600 тысяч рублей.
Свою вину злоумышленник не признал. Дело направлено на рассмотрение в Жирновский районный суд. За кражу нефти мужчина может отправиться в тюрьму на срок до шести лет.