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    22 июля 2020, 19:01

    Жители Волгограда выкачали 24 тонны нефти из нефтепровода

    Редакция сайта 360°

    В Волгограде против 30-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Мужчина вместе с подельниками сделал врезку в нефтепровод и по ночам откачивал топливо. Как сообщает novostivolgograda.ru, кражи длились с мая по июнь прошлого года.

    Всего злоумышленники похитили порядка 24 тонн необработанной нефти. Ущерб составил порядка 600 тысяч рублей.

    Свою вину злоумышленник не признал. Дело направлено на рассмотрение в Жирновский районный суд. За кражу нефти мужчина может отправиться в тюрьму на срок до шести лет.

    Новости SMI.FM