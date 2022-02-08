Жители Владивостока во время серьезного пожара вручную спасали машины от огня

Были опубликованы новые видеокадры с места серьезного пожара около рынка во Владивостоке. Очевидец ЧП смог заснять на видео, как несколько мужчин вручную оттолкали автомобиль, который оказался в непосредственной близости от очага возгорания, на безопасное расстояние.

Как сообщает vostokmedia.com, пожар произошел в павильоне на территории рынка. В паблике svodka25 уже появилась информация с места событий. Очевидцы пишут, что огонь распространяется быстро, а задымление достаточно сильное. Не менее пяти человек пришли на помощь водителю и начали выталкивать машину с объятой огнем зоны, чтобы она не пострадала от пожара.

На данный момент известно, что огнем был охвачен один из торговых павильонов на кольце Третьей Рабочей во Владивостоке. Спасатели оперативно приехали на вызов, однако огонь уже успел разойтись. Организованная работа пожарных помогла остановить распространение огня, в итоге пламя было потушено.

Пресс-служба ведомства прокомментировала произошедшее, отметив, что пожар было проблематично тушить из-за сэндвич-панелей. Огнеборцам приходилось вскрывать каждую стену здания и тушить ее изнутри, чтобы полностью ликвидировать очаги возгорания.

В ведомстве сообщили, что на объект было направлено 37 человек личного состава и 9 единиц техники. На данный момент выясняются все обстоятельства пожара, устанавливается виновное лицо, определяется сумма нанесенного ущерба.