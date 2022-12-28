28 декабря 2022, 17:08
Жители Владивостока пожаловалась на водителя автобуса, который едва не наехал на пешеходов
Во Владивостоке местные жители пожаловались на водителя автобусного маршрута № 54, который едва не наехал на пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом написал сайт vostokmedia.com.
По словам очевидцев, мужчина видел, что загорелся красный сигнал светофора, и люди начали переходить дорогу, однако не стал останавливаться.
Реклама
По предварительным данным, никто не пострадал. Жители города обратились к администрации и инспекторам ГИБДД, чтобы урегулировать ситуацию.
Реклама
Владивосток
Реклама
Реклама