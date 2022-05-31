Жители Владивостока подрались на улице

Жесткая потасовка, возможно, с применением оружия, произошла во Владивостоке. Об этом рассказало издание «Восток Медиа».

Конфликт начался с того, что мужчине не понравилось, что к нему подошла чужая собака. За это он ударил владелицу собаки ногой по голове. За женщину вступился мужчина, которого агрессор также ударил. Рядом с зачинщиком конфликта при этом находилась женщина с предметом, похожим на пистолет — возможно, это была его супруга. Сейчас полиция разбирается в произошедшем.